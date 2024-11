Nel calendario sempre più complesso da compilare e compresso in termini di impegni, c’è anche chi ormai si è dimenticato cosa vuol dire vedere la propria squadra nell’orario più classico del mondo del calcio in Italia: la domenica alle 15. È il caso, per esempio, dei tifosi dell’Inter. L’ultima partita giocata dai nerazzurri in quello slot risale al 23 maggio 2021.

I sostenitori della Beneamata potranno finalmente sfatare questo tabù. La Lega Serie A, infatti, ha annunciato gli anticipi e i posticipi ufficiali della 19° e della 20° giornata di campionato. E il match tra Venezia ed Inter (sfida di ritorno) è stato programmato proprio per domenica 12 gennaio, con calcio d’inizio alle ore 15.00.

I nerazzurri torneranno così in campo nello storico slot orario dopo quasi quattro anni (e 133 giornate di campionato) dall’ultima volta. Un mondo diverso per i nerazzurri, che all’epoca festeggiavano in campo il diciannovesimo scudetto battendo l’Udinese 5-1 a San Siro con Antonio Conte in panchina e i vari Eriksen, Hakimi e Lukaku protagonisti.

Da quel 23 maggio 2021 al 12 gennaio 2025 saranno passati 1.330 giorni e 133 giornate di campionato. Le ore 15 di domenica sono state “vietate” per l’Inter fino a questo momento a causa delle scelte televisive da un lato e dagli impegni europei dall’altro. E nella passata stagione nemmeno la festa per la vittoria del ventesimo tricolore ha riportato Lautaro e compagni a giocare alle 15. Ora, il tabù potrà finalmente cadere.