Milan, l’impatto dell’esonero di Stefano Pioli sul bilancio 2024

Dopo quasi cinque anni sotto la gestione di Stefano Pioli, la stagione del Milan è ripartita nel segno di Paulo Fonseca. Un avvio non semplice quello del tecnico portoghese, che sta cercando di invertire la rotta dopo un avvio stentato, tra successi prestigiosi (come quello in campionato con l’Inter) e qualche sconfitta decisamente di troppo tra Serie A e Champions League.

Nel frattempo, conclusa l’avventura con il Milan, Pioli ha ceduto di fronte alla corte dell’Al-Nassr, mettendo così ufficialmente la parola fine al contratto che lo legava ai rossoneri. Di fatto, quando è stato sollevato dall’incarico al termine della passata stagione, il tecnico era ancora legato al Milan da un accordo in scadenza al 30 giugno 2025.

Per questo motivo, secondo quanto emerge dal fascicolo di bilancio dei rossoneri consultato da Calcio e Finanza, alla voce “accantonamenti per rischi” il club ha indicato «14.085 migliaia di Euro (6.293 migliaia di Euro nell’esercizio 2022/2023)», che includono «lo stanziamento di oneri futuri relativi a personale sportivo e non sportivo».

Nel dettaglio, spiega il Milan nel proprio bilancio, al 30 giugno 2024 «gli altri fondi per rischi e oneri ammontano a 26.923 migliaia di Euro (26.480 migliaia di Euro al 30 giugno 2023)». In questa voce rientrano proprio gli oltre 14 milioni di euro di accantonamenti.

Come sottolinea la società, «gli accantonamenti dell’esercizio si riferiscono a compensi relativi all’allenatore della prima squadra maschile della stagione sportiva 2023/2024 ed al suo staff tecnico per contratti onerosi fino alla data di risoluzione consensuale, per contratti onerosi per personale tesserato e per oneri da riorganizzazione».