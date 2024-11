Ufficiale, Amorim nuovo allenatore del ManUTD: è costato 11 milioni

«Il Manchester United è lieto di annunciare la nomina di Ruben Amorim come allenatore della prima squadra maschile, subordinata all’ottenimento del visto di lavoro. Il tecnico firmerà fino a giugno 2027, con un’opzione per un ulteriore anno a favore del club, una volta assolti gli obblighi con il suo attuale club. Ruben si unirà al Manchester United lunedì 11 novembre».

Con questa nota ufficiale i Red Devils hanno annunciato il nuovo allenatore, dopo l’esonero dell’olandese Erik ten Hag. «Ruben è uno degli allenatori giovani più entusiasmanti e apprezzati del calcio europeo. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti sia come giocatore che come allenatore, tra cui la vittoria della Primeira Liga portoghese due volte con lo Sporting CP, il primo dei quali è stato il primo titolo del club in 19 anni. Ruud van Nistelrooy continuerà a guidare la squadra fino all’arrivo di Ruben», prosegue il comunicato.

Ma quanto costerà il nuovo tecnico al club di Manchester? Per liberare l’allenatore dal contratto che lo legava allo Sporting Lisbona, i Red Devils hanno dovuto praticamente “acquistare” il cartellino di Amorim, come fosse un’operazione di mercato per un calciatore.

Amorim stipendio Manchester United – Quanto hanno speso i Red Devils

Nel dettaglio, «Sporting SAD ha raggiunto un accordo con il Manchester United FC riguardo ai termini e alle condizioni per la partenza dell’allenatore Rúben Amorim, in cambio del quale il Manchester United pagherà alla Sporting SAD Euro 11.000.000. Inoltre, la Sporting SAD beneficerà di Euro 1.658.000, relativi all’estinzione di diritti di credito, registrati come passività contingenti, in conseguenza della revoca e della rinegoziazione di contratti relativi a commissioni di intermediazione», si legge.

Non solo, oltre al costo del cartellino, lo United dovrà sostenere anche quello relativo allo stipendio di Amorim. Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva inglese, il tecnico portoghese dovrebbe guadagnare 6,5 milioni di sterline a stagione (intorno agli 8 milioni di euro, al cambio attuale).