Il derby della Capitale, Roma-Lazio del prossimo 5 gennaio 2025 si giocherà alle ore 20.45. Una decisione quasi epocale per la Lega Serie A, con l’avallo naturalmente delle forze dell’ordine capitoline, che vedrà giocarsi una delle partite più sentite del campionato italiano in notturna.

L’ultima volta che Roma e Lazio sono scese in campo una di fronte all’altra, durante la sera risale al 2021, ma in quel 15 gennaio con i biancocelesti in casa non c’era nessun tifoso all’Olimpico, viste le restrizioni vigenti in piena pandemia.

Derby di Roma in notturna – L’ultima volta

Per un vero e proprio derby di Roma in notturna, allora, bisogna risalire al 2 marzo 2019. Sono passati dunque quasi sei anni. Da allora solo sfide alle 15, o al massimo alle 18 se in primavera, così da sfruttare la luce del sole come alleato per le forze dell’ordine.

Troppo rischiosi i precedenti fra le due tifoserie, soprattutto dopo gli incidenti dell’8 aprile 2013 (con accoltellati da entrambi le parti). Da quel momento in poi si è quasi sempre deciso di far giocare il derby di giorno, per evitare il rischio che la sera favorisse scontri, agguati o risse. Si iniziò dal derby del 26 maggio 2013, finale di Coppa Italia, dove comunque ci furono arresti e feriti, con numerosi scontri prima e dopo la partita.

Ora si spera che tutto fili liscio, anche se la presenza di agenti di polizia sarà importante e garantita da circa un migliaio di forze dell’ordine che avranno il compito di presidiare ogni angolo della città, a iniziare dalle zone circostanti lo stadio Olimpico, quelle nevralgiche: piazza Mancini, il River (punto di ritrovo dei tifosi giallorossi) e Ponte Milvio, la zona da cui partono solitamente i cortei dei tifosi biancocelesti.