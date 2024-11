Supercoppa italiana 24/25, ufficiali date e orari di semifinali e finale

Quando si gioca la Supercoppa italiana? La Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari delle sfide valide per la Final Four della Supercoppa italiana 2024/25. La EA Sports FC Supercup si disputerà anche in questa occasione in Arabia Saudita (come accaduto per la passata edizione), e prevede il formato con due semifinali e una finale da disputarsi nel giro di cinque giorni.

Le protagoniste di questa edizione della competizione saranno le due prime classificate della Serie A 2023/24 – Inter e Milan – e le due finaliste della passata edizione della Coppa Italia, la Juventus (che ha conquistato il trofeo) e l’Atalanta. I Campioni d’Italia sfideranno la Dea nella prima semifinale, mentre bianconeri e rossoneri saranno opposti nel secondo incontro.

Quando si gioca la Supercoppa italiana? La programmazione ufficiale

Di seguito, la programmazione ufficiale con date, orari e canali televisivi, ricordando che sarà Mediaset a trasmettere in esclusiva la manifestazione: