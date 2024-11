Serie A, ufficiali gli anticipi e posticipi per la 19ª e 20ª giornata

La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari di anticipi e posticipi per l’ultima giornata del girone d’andata e la prima del girone di ritorno. Due giornate particolari, considerando che per quanto riguarda il 19º turno è previsto il rinvio delle sfide che coinvolgono le squadre che disputeranno la Supercoppa italiana in Arabia Saudita a inizio gennaio.

Nel dettaglio, i derby Roma-Lazio e Torino-Juventus (le gare con l’asterisco) sono state scelte nei rispettivi orari in base alla scelta (“pick”) effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi.

Come detto, invece, per quanto riguarda le sfide della 19ª giornata di Atalanta, Inter, Juventus e Milan, i rinvii sono determinati dalla partecipazione delle quattro squadre alla EA SPORTS FC Supercup 2024/2025.