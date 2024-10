Liga, ufficiale il rinvio di Valencia-Real Madrid per l'alluvione

È ufficiale, la Liga ha comunicato il rinvio di tre partite, più due di Segunda Division, a causa dei gravi disagi in seguito all’alluvione che ha colpito la città di Valencia e le provincie limitrofe.

Le gare che non si disputeranno in questo fine settimana sono Valencia-Real Madrid, Villarreal-Rayo Vallecano e Levante-Malaga, per quanto riguarda la Liga, e Castellon-Ferrol ed Eldense-Huesca, valide per la Segunda Division.

Nel comunicato ufficiale della Liga, inoltre, si legge come il giudice della competizione della federcalcio abbia invitato sia il massimo campionato che le società coinvolte in questo rinvio a proporre date utili per i recuperi di queste sfide entro martedì 5 novembre alle ore 14.00.