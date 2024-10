Juve, il presidente Ferrero: «Accordo triennale per il rugby all’Allianz Stadium»

«Noi come Juve siamo lieti di aprire del nostro stadio: sarà la prima volta che ospiteremo un evento non calcistico, siamo una società non solo di calcio ma anche molto attenta al territorio». Così il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, padrone di casa del test match dell’Italia del rugby contro la Nuova Zelanda che si disputerà sabato 23 novembre all’Allianz Stadium.

«Siamo contenti di questo accordo con la federazione italiana rugby, non durerà soltanto per questa gara ma sarà un accordo triennale anche per dare stabilità a questi eventi e abbiamo aperto una mostra al museo della Juve: riguarda la storia del rugby, abbiamo avuto cimeli anche dalla federazione neozelandese e resterà aperta fino al giorno del match», ha aggiunto durante la conferenza stampa di presentazione che si è tenuto nella Sala della Trasparenza nel palazzo della Regione Piemonte, a Torino.

Nel dettaglio, Torino e l’Allianz Stadium continueranno ad ospitare la Nazionale Italiana Maschile anche nel 2025 e nel 2026, grazie all’accordo sottoscritto tra FIR e Juventus e che porterà ogni autunno nell’impianto del capoluogo il più prestigioso dei tre appuntamenti autunnali previsti dal calendario internazionale, consolidando la città sabauda come meta di riferimento per il turismo sportivo.

Il capoluogo piemontese, che nella propria storia ha accolto la Nazionale Italiana Rugby in tre occasioni, sempre allo Stadio Olimpico, torna ad ospitare l’Italrugby a nove anni di distanza dall’ultimo appuntamento – in preparazione alla Rugby World Cup 2015 contro la Scozia – e lo fa con la sfida più iconica e sentita di un trittico autunnale che, per Lamaro e compagni, prenderà il via sabato 9 novembre ad Udine contro l’Argentina per poi proseguire domenica 17 novembre a Genova contro la Georgia prima di concludersi con l’appuntamento torinese, il più atteso non solo dagli appassionati ma dagli sportivi di tutta Italia.