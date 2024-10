Maggioranza relativa e autonomia nelle decisioni: la proposta della Lega Serie A sul nuovo statuto FIGC

La proposta della Lega Serie A sulla riforma dello statuto Figc è di portare l’area professionistica ad avere 10 consiglieri, di cui 6 per la stessa Lega Serie A, 2 per la Lega Serie B e 2 per la Lega Pro. È questo il contenuto della proposta che ha ricevuto il via libera dall’assemblea dei club della Serie A, riunitasi nella mattinata di oggi. Secondo quanto si apprende, in particolare il numero dei consiglieri della Lega Dilettanti scenderebbe a 4 rispetto ai 6 attuali.

Per quanto riguarda l’assemblea federale, invece, la proposta della Lega Serie A è quella di salire al 30% rispetto all’attuale 12%, con la Lega Serie B e la Lega Pro che avrebbero ciascuna voti pari all’8% (rispetto al 5% della Lega B e al 17% della Lega Pro attuale) e quindi l’area professionistica salirebbe al 46% rispetto al 34% attuale. La Lega Dilettanti invece scenderebbe al 24% (rispetto al 34% attuale), con i calciatori che avrebbero il 20% e gli allenatori il 10% restante.

Per quanto riguarda infine

il tema dell’autonomia, la Serie A nella sua proposta continua a ribadire di voler decidere in autonomia reale, senza quindi un parere concorde da parte della FIGC, unicamente su tutte le materie di sua competenza, sempre nel rispetto dello Statuto FIGC e della legge.