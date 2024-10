Inter-Napoli, il Prefetto vieta il settore ospiti ai residenti in Campania

La grande attesa per il big match del 12° turno della Serie A 2024/25 che vedrà andare in scena a San Siro la sfida Scudetto Inter-Napoli non avrà i tifosi napoletani al seguito della squadra guidata da Antonio Conte. Il Prefetto di Milano, che non aveva vietato la trasferta agli oltre 7mila tifosi azzurri in occasione di Milan-Napoli, ha invece imposto il veto alla trasferta e alla vendita di biglietti a tutti i tifosi residenti in Campania.

Il ricordo degli scontri del lontano 2018 in cui perse la vita il tifosi interista Davide Belardinelli è ancora troppo vivo nei ricordi delle forze dell’ordine che, in un clima di grandi cambiamenti all’interno della curva nerazzurra in seguito all’inchiesta “Doppia curva” della Procura della Repubblica di Milano, hanno preferito evitare problematiche e possibili nuovi scontri fra le due fazioni.

Inter Napoli biglietti settore ospiti – Il provvedimento del Prefetto

Il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, viste le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ha adottato per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica, con provvedimento: