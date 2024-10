Statuto FIGC, la Serie A tira dritto: pronto un ricorso sull'assemblea

L’assemblea della Lega Serie A riunitasi questa mattina per esaminare i contenuti della proposta di modifica dello statuto depositata ieri dalla FIGC ha deciso, senza nessun voto contrario, di depositare entro la scadenza del 1 novembre una proposta alternativa in merito al tema dell’autonomia da riconoscere alla Lega e ai pesi che la stessa deve avere in seno agli organi federali, nel rispetto delle normative vigenti e del contributo economico dato all’intero sistema.

L’assemblea ha inoltre dato il via libera, come già preannunciato, al ricorso avverso il regolamento attuale che regola i pesi dell’Assemblea Federale. Tale ricorso, va inteso come mero atto di difesa tecnica e cautelativo, con l’auspicio di non darvi corso se l’Assemblea federale di lunedì prossimo si concluderà positivamente.