Serie A, nuova assemblea il 31 ottobre tra autonomia e statuto FIGC

Nuova assemblea in vista sui temi federali per la Lega Serie A. I club della massima serie si riuniranno infatti in videoconferenza giovedì 31 ottobre alle 12.15, con i temi federali come unico punto all’ordine del giorno.

Dall’assemblea di ieri, infatti, è emersa la posizione secondo cui la proposta della Figc sulla riforma dello statuto non basta, anzi va migliorata perché non recepisce i capisaldi su autonomia e rappresentanza.

In particolare, ieri i club hanno preso atto del lavoro della Figc e hanno esaminato la proposta, ritenendola però migliorabile in particolare sulla questione dei veti per la federazione ma anche sulla rappresentanza della Lega a livello federale. Le trattative quindi proseguiranno, con la Serie A che quindi si riunirà nuovamente il 31 ottobre, dopo la scadenza del 30 ottobre (per la proposta di riforma della Figc) e prima della scadenza dell’1 novembre (per le proposte delle leghe).