Rottura con France Football e UEFA nel mirino: Real Madrid all’attacco dopo il caso Pallone d’Oro

Rottura totale con France Football, con l’ombra della UEFA a incombere all’orizzonte. È questa la posizione del Real Madrid dopo il caso legato al Pallone d’Oro, con il club blancos che ha disertato la cerimonia di premiazione per la vittoria di Rodri.

Come riportato da Marca, infatti, il Real Madrid non vorrà più avere a che fare con i premi di France Football: una vera e propria dichiarazione d’intenti che va oltre una semplice protesta o arrabbiatura per un fatto isolato. Il club ha motivato la rottura accusando la rivista di ingiustizia, inganno e mancanza di rispetto verso lo spirito del premio.

Vinicius Junior e il Real Madrid erano pronti a sbarcare a Parigi nel primo pomeriggio, ma domenica sera l’entourage del brasiliano ha saputo che il premio non sarebbe stato assegnato a lui. Da lì sono nate le incertezze. A Valdebebas quasi non ci credevano e solo lunedì mattina, dopo aver avuto conferma, hanno deciso di annullare il viaggio a Parigi. Una decisione del club, non di Ancelotti o di un singolo giocatore.

Cosa accadrà ora tra il Real Madrid e l’organizzazione dei premi? La partecipazione della UEFA come partner nella serata del Pallone d’Oro è vista a Valdebebas come un attacco alla stabilità del club. Il Real Madrid si sente ingannato e ritiene che nulla sia stato casuale. E nel mirino è finita non tanto l’equità o meno del premio assegnato a Rodri, giocatore che i blancos ammirano: ma la questione riguarda France Football e la UEFA.