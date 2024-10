L’Inter riduce il debito del bond: riacquistata una quota da 15 milioni

L’Inter riacquista una quota del bond da 415 milioni emesso nel febbraio 2022, con conseguente riduzione del debito per il prestito obbligazionario che scadrà nel febbraio 2027.

Come si legge nel bilancio del club nerazzurro al 30 giugno 2024, infatti, «in data 25 giugno 2024, in condizioni di mercato favorevoli ed avvalendosi delle prestazioni di un qualificato intermediario finanziario, è stato incaricato quest’ultimo di procedere al riacquisto di nominali Euro 15 milioni di obbligazioni sociali proprie Senior Secured Notes 2027 del Nuovo Prestito Obbligazionario».

«L’operazione è stata regolata finanziariamente con il medesimo intermediario lo scorso 3 luglio 2024 ed ha comportato un esborso complessivo di Euro 14.786 migliaia, di cui Euro 14.778 migliaia per il riacquisto delle obbligazioni sociali proprie al prezzo di mercato sotto la pari di 0,9852 ed Euro 8 migliaia relativi ai dietimi di interessi maturati dalla data di inizio di maturazione della cedola (1° luglio 2024) alla data in cui è stato effettuato il closing dell’operazione (3 luglio 2024)».

«Il debito totale risulta iscritto in bilancio, al netto dei costi accessori contabilizzati secondo il criterio del costo ammortizzato e del summenzionato riacquisto di obbligazioni sociali proprie, per un importo pari a Euro 392.207 migliaia, che rappresenta il valore attuale dei flussi finanziari futuri, dedotti i costi di transazione pari a Euro 7.567 migliaia».

In particolare, gli interessi passivi sul bond nel corso della stagione 2023/24 sono stati pari a 29,481 milioni di euro, rispetto ai 29,380 milioni di euro nel corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2023.

L’operazione di riacquisto della quota di 15 milioni del bond ha avuto effetto anche sull’indebitamento al 30 giugno 2024, in cui compare infatti la voce “debiti verso altri finanziatori”, così spiegato: «L’importo di Euro 15 milioni esposto in bilancio al 30 giugno 2024 nella voce in esame, si riferisce al debito sorto nei confronti dell’esperto intermediario finanziario che ha supportato e curato in nome e per conto della controllata Inter Media l’operazione di riacquisto sul mercato delle obbligazioni sociali proprie, come meglio commentato al precedente paragrafo “Obbligazioni”. Tale debito è stato interamente estinto in data 3 luglio 2024, closing date dell’acquisto delle obbligazioni».