Pallone d’Oro, France Football: «Pressioni dal Real Madrid: ma nessuno sapeva chi avrebbe vinto»

«Siamo stati molto chiari con il Real Madrid e con tutti gli altri club. Quest’anno il vincitore e la vincitrice non sarebbero stati avvertiti. Credevo che tutti avessero accettato, ma all’ultimo momento, non so perché, hanno voluto cambiare la regola. Nel momento in cui il Real ha preso la sua decisione, non sono sicuro che non ci fosse una parte di bluff». Lo ha detto Vincent Garcia, caporedattore di France Football, intervenendo dopo quanto successo nella giornata di ieri, con la decisione del Real Madrid di disertare la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro una volta scoperto che Vinicius non avrebbe conquistato il trofeo.

«È un trionfo combattuto, non è stato deciso da molti punti», ha aggiunto Garcia. «Ovviamente, Vinicius ha probabilmente risentito della presenza di Bellingham e Carvajal nella top 5, poiché, matematicamente, gli ha tolto qualche punto. Questo riassume anche la stagione del Real, sostenuta da 3-4 giocatori, con i giurati che hanno diviso le loro preferenze tra di loro, cosa che ha favorito Rodri».

«Nessuno era al corrente, né al Real né al City. L’emozione che Rodri ha mostrato sul palco è la miglior risposta. Non sapeva nulla. Questa emozione smentisce tutte le supposizioni secondo cui uno o l’altro fosse stato avvertito», ha dichiarato. La pressione era comunque alta, dato che «tutti i club dei favoriti hanno insistito per ottenere l’informazione».

«Ho avuto molta pressione dal Real Madrid, ma, come con altri club, sono sempre stato chiaro, corretto, e forse il mio silenzio li ha spinti a cambiare idea. Ma è stato lo stesso con gli altri», ha confermato Garcia. Ciò non ha impedito di rimanere «molto spiacevolmente sorpreso» dalla decisione dei Merengues.