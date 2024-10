Sky, ascolti tv da record: Inter-Juve è la partita più vista dal 2021/22

La scorsa domenica si è rivelata la migliore degli ultimi tre anni per gli ascolti di Sky. La pay tv di Comcast, infatti, ha totalizzato il 5,3% di share tv grazie ad ascolti record per Serie A e Formula 1 e al trend crescente della MotoGP.

In particolare, il big match Inter-Juventus – dalle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 – ha ottenuto in total audience 1,94 milioni di spettatori medi complessivi (inclusi gli stream su Sky GO) e 2,66 milioni di spettatori unici (senza contare lo streaming), con l’11,5% di share tv.

Si tratta del miglior risultato per un match di calcio dalla stagione 2021/2022, trasmesso da Sky. Ascolti al top in total audience anche per gli studi: l’appuntamento con Sky Calcio Club, dalle 20, ha raccolto davanti alla tv 272mila spettatori medi complessivi (compreso Sky GO).

Grandi ascolti anche per i motori, con il Gran Premio del Messico di Formula 1 – dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K – che ha raggiunto ben 1,73 milioni di spettatori medi complessivi (incluso Sky GO), 2,69 milioni di spettatori unici (senza contare streaming) e il 7,8% di share tv: è il GP più visto dal Gran Premio di Ungheria 2022, il migliore del Messico di sempre su Sky.

Continua a crescere la MotoGP: il Gran Premio della Thailandia, in onda dalle 9 del mattino su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, ha raccolto in media 565mila spettatori complessivi in total audience (+11% rispetto a un anno fa, comprendo anche Sky GO), con 739mila di spettatori unici (+21% rispetto al 2023, senza lo streaming) e il 6,8% di share tv. Ottima giornata anche per gli ascolti di Sky Sport 24, con oltre 2 milioni di spettatori unici nelle 24 ore (inclusi quelli in streaming).