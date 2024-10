Milan, ricavi commerciali in crescita a 143 mln: le cifre ufficiali di Emirates e Puma

Il Milan ha chiuso il bilancio 2023/24 con il secondo utile consecutivo (+4,1 milioni di euro), dopo quello fatto registrare nella stagione 2022/23 e assente addirittura dal 2006. Il club rossonero ha fatto segnare anche il record storico di ricavi, toccando quota 456,9 milioni di euro, una cifra mai raggiunta nella storia dalla società milanese.

A raggiungere questo livello hanno contribuito anche i ricavi commerciali e da sponsor, che nella passata stagione hanno toccato quota 143,4 milioni di euro. Si tratta di una crescita del 120% rispetto alla stagione 2020/21, quella in cui il Milan ha riconquistato l’accesso alla UEFA Champions League, e un aumento di oltre il 12% rispetto allo scorso esercizio.

Milan ricavi sponsor – Le cifre ufficiali di Emirates e Puma

Ma chi contribuisce maggiormente a questa voce? Come si legge nel fascicolo di bilancio consultato da Calcio e Finanza, i proventi da sponsorizzazioni «pari a 90.529 migliaia di Euro (80.783 migliaia di Euro nell’esercizio 2022/2023), si riferiscono principalmente:

per 19.000 migliaia di Euro (16.200 migliaia di Euro nell’esercizio 2022/2023), ai corrispettivi riconosciuti dallo Sponsor Ufficiale Emirates ;

; per 25.168 migliaia di Euro (14.565 migliaia di Euro nell’esercizio 2022/2023) ai corrispettivi pagati dallo Sponsor Tecnico Puma International Sports Marketing B.V. per l’acquisto del diritto ad apporre il proprio marchio sulle divise da giuoco ufficiali della Capogruppo;

International Sports Marketing B.V. per l’acquisto del diritto ad apporre il proprio marchio sulle divise da giuoco ufficiali della Capogruppo; per 46.212 migliaia di Euro (49.374 migliaia di Euro nell’esercizio 2022/2023) ai ricavi da vendita di pacchetti promo–pubblicitari multi–prodotto a partner commerciali, tra cui assumono particolare rilevanza Associated Foreign Exchange Ireland L.t.d., Banco B.P.M. S.p.A., Goat & Partners L.t.d., HDR Global Trading L.t.d., ISG Interregional Sport Group L.t.d., Konami Digital Entertainment Co L.t.d., MSC Cruises SA, Kumho Tire Co. Inc., Snaitech S.p.A., Socios Technologies AG, Sorare S.a.s., Tianyu Technology Inc. e We Fox Italy S.r.l.. Si ricorda come la gestione dei pacchetti promo– pubblicitari multi–prodotto era affidata a Milan Entertainment S.r.l. fino alla precedente stagione;

per 148 migliaia di Euro (644 migliaia di Euro nell’esercizio 2022/2023) ai corrispettivi derivanti da eventi organizzati presso la sede Casa Milan».

I dati relativi a Emirates e a Puma si riferiscono ai nuovi contratti con lo sponsor tecnico e lo sponsor di maglia, che hanno preso il via a partire dal 1° luglio 2023. Nella stagione 2022/23, la compagnia aerea aveva versato 16,2 milioni di euro, mentre il brand tedesco di abbigliamento sportivo aveva messo sul piatto poco più di 14,5 milioni. In particolare, come appreso da Calcio e Finanza, l’accordo con Emirates prevede un corrispettivo a salire nel corso degli anni di contratto che porterà ad avvicinarsi ai 30 milioni emersi come indiscrezioni al momento del rinnovo.

Milan ricavi sponsor – I proventi commerciali e royalties

Passando invece ai proventi commerciali e royalties, «pari a 52.919 migliaia di Euro (46.511 migliaia di Euro nell’esercizio 2022/2023), si riferiscono principalmente: