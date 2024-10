La stagione 2024/25 della Serie A non è stata visibile in Francia per gli appassionati del calcio italiano. Ma questo digiuno forzato è destinato a terminare.

Infatti, dopo che lo scorso maggio è terminato l’accordo con BeIn Sports, la Lega ha concluso un contratto per la trasmissione del massimo campionato italiano con il gruppo del L’Equipe, che ha acquistato così i diritti televisivi per questa stagione.

Dove vedere Serie A in Francia – Non solo campionato: sull’Equipe anche Coppa Italia e Supercoppa

Ma non solo la Serie A, infatti il canale L’Equipe e la piattaforma streaming L’Equipe live foot trasmetteranno anche Coppa Italia e Supercoppa per le prossime due stagioni, grazie al rinnovo di contratto finalizzato negli scorsi giorni.

Tornando al campionato, il gruppo L’Equipe manderà in onda due delle migliori partite per giornata, alternando la prima scelta (nelle giornate dispari) e la seconda scelta (nelle giornate pari), oltre alla terza scelta. Avrà anche i diritti per gli highlights di tutte le altre partite.

Questa settimana, complice il turno infrasettimanale, saranno ben quattro le partite trasmesse dal gruppo francese. Fra queste anche il big match di questa sera fra Milan e Napoli, e a seguire Roma-Torino. Per la 11esima giornata, invece, andranno in onda Monza-Milan e Inter-Venezia.

Dalla prossima settimana, infine, una partita sarà trasmessa in chiaro sul canale L’Équipe, mentre un’altra sarà inclusa nell’abbonamento della piattaforma L’Équipe live foot.