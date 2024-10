Stadio Milan a San Donato: rinviata la mozione sul sondaggio per la cittadinanza

Nella serata di ieri, si è riunito il Consiglio comunale di San Donato. Al numero 5 nell’elenco degli ordini del giorno era presente anche una mozione in merito al progetto dello stadio del Milan nell’area San Francesco.

Tale ordine del giorno recita «Mozione per richiesta di sondaggio consultivo rivolto alla cittadinanza per valutazione progetto stadio A.C. Milan su area “San Francesco” presentata dal consigliere Forenza».

Ma tale mozione non è stata discussa dal Consiglio comunale, vista l’assenza, giustificata, del consigliere firmatario. Lo stesso Forenza ha presentato a luglio 2023 un’altra mozione per chiedere l’ammissibilità del quesito referendario sullo stadio del Milan. Quesito però bocciato, a maggio 2024, dal Collegio dei Garanti, che ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di referendum.

Intanto le opere di bonifica e recinzione dell’area San Francesco vanno avanti e dovrebbero terminare entro la fine del mese di ottobre. Procede poi anche il lavoro burocratico che vede coinvolte le istituzioni per l’Accordo di Programma, passo decisivo per permettere al Milan di presentare il progetto definitivo per il suo nuovo impianto.

In tutto questo, ovviamente, non va dimenticata la questione legata al nuovo San Siro, con Inter e Milan che, al pari del Comune di Milano, attendono la valutazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate per lo stadio Meazza e le sue aree limitrofe.