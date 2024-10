La Serie A torna in chiaro dopo 30 anni: stasera Milan-Napoli gratis su DAZN

Cresce l’attesa per il big match della decima giornata di campionato di Serie A Enilive: Milan-Napoli sarà trasmessa da DAZN (clicca qui per abbonarti) anche in modalità gratuita. Per la prima volta, a distanza di quasi trent’anni, una partita di Serie A sarà visibile in chiaro.

Per chi ha già attivo un abbonamento DAZN non cambierà nulla, potrà accedere alla diretta della partita in qualsiasi momento. Per chi invece non è abbonato a DAZN, basta solo la registrazione alla piattaforma in modalità gratuita (senza la necessità di attivare un abbonamento); i ‘posti’ per seguire la partita in diretta gratis saranno limitati, fino a un massimo di 2 milioni.

COME REGISTRARSI GRATUITAMENTE SU DAZN

Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno dunque sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino.

Come registrarsi da Desktop/mobile.

Vai su Dazn.com/welcome, clicca su ‘Registrati Gratuitamente’ e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento in programma nel pre e post.

Come registrarsi da Smart TV.

Apri l’app DAZN dalla tua tv, clicca su ‘Guarda Gratis’, inquadra il QR Code con lo smartphone e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

Si consiglia di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. La visione in diretta di Milan-Napoli da parte di account DAZN senza abbonamento sarà infatti possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.

Per accompagnare i tifosi durante Milan-Napoli, DAZN schiera in campo Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni alla telecronaca, mentre Diletta Leotta accoglierà il pubblico in collegamento dal campo a partire dalle 19:45.

A partita conclusa, l’analisi del match e della giornata in corso si sposterà nello studio virtuale di DAZN Serie A Show, il programma di punta condotto da Giorgia Rossi che vedrà presente, oltre a Massimo Ambrosini e Ciro Ferrara, anche un superospite: il CT della Nazionale italiana di Basket, Gianmarco Pozzecco.

Anche per Milan-Napoli sarà attiva FanZone, la funzionalità di DAZN che permette di commentare la partita con gli altri tifosi, partecipare a sondaggi esclusivi e vivere un’esperienza interattiva.