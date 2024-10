Milan-Napoli in chiaro su DAZN: come iscriversi gratis alla piattaforma

Da diversi mesi ormai, DAZN dà la possibilità in Italia di usufruire di alcuni contenuti selezionati in maniera totalmente gratuita. Questa modalità offre per la prima volta a tutti i fan l’accesso, senza la sottoscrizione di un abbonamento, a selezionati contenuti ed eventi sportivi premium, live e on demand, nonché ai prodotti e servizi integrati di DAZN, tra cui notizie, statistiche, pronostici, merchandise e ticketing.

Come vedere Milan Napoli gratis su DAZN – Dal campionato portoghese alla Serie A

Dagli highlights, ai format originali on demand fino a una selezione di partite di calcio in diretta come LALIGA EA Sports, Liga Portugal Betclic e l’Emirates FA Cup e spazio anche per il multisport con la CEV Champions League di Volley maschile e femminile.

Il primo match visibile in modalità free in Italia è stato la sfida di FA CUP tra Tottenham e Manchester City in programma all’inizio di quest’anno, venerdì 26 di gennaio 2024, successivamente in app anche le tre amichevoli della Riyadh Season Cup, tra cui l’attesissima incontro tra Messi e Cristiano Ronaldo, con cui DAZN fa il suo debutto in modalità free a livello globale.

Grande attenzione anche per le competizioni femminili con i match della UEFA Women’s Champions League e Serie A eBay femminile: rendere i campionati femminili il più possibile accessibili, favorendone la visibilità e supportandone la crescita in termini di audience è sempre di più obiettivo centrale della strategia di DAZN in Italia e a livello globale.

Con oltre 3,5 miliardi di appassionati di sport presenti in tutto il mondo, l’ambizione di DAZN è quella di creare la più grande comunità online in cui tifosi occasionali e super appassionati possano scoprire più sport e vivere esperienze più ricche scegliendo una modalità premium o free.

Il lancio di alcuni contenuti free ha rappresentato un’altra tappa strategica di DAZN verso la trasformazione in una più ampia piattaforma di riferimento per tutti gli appassionati di sport: «La nostra visione è di portare l’esperienza sportiva più innovativa al maggior numero di tifosi possibile a livello globale e il lancio della modalità free è un altro passo che va in questa direzione. Offrendo la migliore proposta per i detentori dei diritti e la migliore app per i fan, stiamo lavorando per coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati in un ecosistema completo e interattivo che possa regalare tutte le emozioni del grande sport», commentava Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

E ora è il momento della Serie A. DAZN (clicca qui per abbonarti) si è aggiudicata la trasmissione integrale del massimo campionato italiano fino al 2029 con ben sette partite in esclusiva assoluta e tre in co-esclusiva. E ha deciso che il big match di San Siro fra Milan e Napoli, in programma martedì 29 ottobre alle ore 20.45 (in quello che sarà l’unico turno infrasettimanale della stagione) sarà completamente gratuito per tutti.

Come vedere Milan Napoli gratis su DAZN – La strategia della OTT

Una svolta storica per il grande calcio resa possibile grazie a DAZN che riporta in chiaro la Serie A Enilive per accendere ancora di più la passione calcistica. Un’opportunità che rientra nel pacchetto “Try and buy” dei diritti TV acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo per la trasmissione fino al 2029 del campionato di calcio di Serie A e che consente di poter trasmettere un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione.

Il primo big match della stagione 2024/2025 scelto è dunque quello di San Siro con la data del 29 ottobre 2024 che entra così di diritto nella storia del calcio italiano segnando una svolta per la trasmissione della Serie A. DAZN da inizio anno ha cominciato sempre di più a sviluppare la parte di trasmissione in free (modalità gratuita). La strategia è portata a vanti sia livello di gruppo, che nei vari mercati tra cui l’Italia. DAZN trasmette già eventi in free su scala mondiale così come da inizio anno fa già con la Serie B.

Come vedere Milan Napoli gratis su DAZN – Come registrarsi

Ma come si potrà seguire l’incontro? Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo mail, i tifosi potranno dunque sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino. Per registrarsi è sufficiente accedere al sito di DAZN, selezionare Milan-Napoli in home page e inserire la propria per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

Per chi non ha un account DAZN attivo per la mail scelta, si chiederà di inserire alcuni dati personali prima di attivare l’utenza che permetterà di vedere in diretta streaming gli eventi messi a disposizione dalla piattaforma gratuitamente. Questi dati personali consistono in nome, cognome e mail, a cui andrà associata una password che deve rispettare le indicazione di sicurezza della piattaforma.

Nelle schermate successive sarà possibile aggiungere un abbonamento pay e inserire un eventuale metodo di pagamento in caso di successiva iscrizione. Entrambe le azioni sono comunque facoltative. Una volta completata la registrazione sarà sufficiente confermare il proprio account tramite la mail ricevuta all’indirizzo indicato: a quel punto la visione dei contenuti gratuiti sarà abilitata.