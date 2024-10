San Siro, anche per l'Inter tornano i parcheggi a 1,20 euro all'ora

Dopo aver visto un cambio di approccio da parte del Comune di Milano, e di ATM, per quanto riguarda i parcheggi di San Siro a partire da Milan-Brugge, anche in occasione di Inter-Juventus è stato rispettato il nuovo paradigma del capoluogo lombardo in seguito alle risultanze della Procura sulle infiltrazioni della criminalità organizzata sulle aree di sosta in prossimità dello stadio cittadino.

Come riporta l’edizione odierna de Il Giorno, i tifosi di Inter e Juve che si sono recati a San Siro ieri sera hanno riscontrato che i parcheggi, contrassegnati con le linee blu, avevano una tariffa pari a 1,20 euro all’ora, come previsto nelle altre aeree cittadine. Lontani dai prezzi, fissati dai gestori privati e dai parcheggiatori abusivi, che potevano arrivare fino a 40 euro, soprattutto per partite di cartello come il derby di Italia.

Il cambio di passo del Comune è avvenuto grazie alla decisione di assegnare le varie aeree di parcheggio ad alcuni addetti ATM (supportati dalle forze dell’ordine) che hanno il compito che tutto si svolga nel rispetto della legge seguendo le direttive comunali, con il compito di sorveglianza per impedire che qualcuno di esterno provi a trasgredirle, andando a fare un guadagno illegale.

Un segnale forte del Comune, che si ripeterà anche per un altro big match programmato a San Siro. Infatti, martedì al Meazza, che sarà questa volta a tinte rossonere, arriverà il Napoli di Antonio Conte, capolista della Serie A dopo nove giornate.