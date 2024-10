Questa sera a Parigi avverrà la consegna del Pallone d’Oro 2024, il più prestigioso e ambito premio individuale del mondo del calcio. Per la prima volta dal 2003 nell’elenco di finalisti diffuso da France Football non ci sono né Cristiano Ronaldo né Messi: nell’ultimo ventennio almeno uno dei due c’era sempre stato.

Sarà quindi una cerimonia che si può definire epocale per il Pallone d’Oro che prenderà il via alle ore 18.45 e vedrà anche l’assegnazione di altri premi individuali, come il premio al miglior portiere della stagione, alla migliore calciatrice o al migliore allenatore. Solo per citarne alcuni.

Dove vedere Cerimonia Pallone d’Oro – L’elenco dei potenziali vincitori

Nella lista dei 30 candidati ci sono cinque giocatori di squadre italiane, due dei quali, i romanisti Dovbyk e Hummels, appena arrivati in Serie A. Presenti anche Calhanoglu e Lautaro Martinez dell’Inter e Lookman dell’Atalanta. Non è presente, invece, un calciatore italiano dopo che l’anno scorso era stato nominato fra i 30 finalisti Barella.

Questi tutti i 30 finalisti del Pallone d’Oro 2024, con le quotazioni di Vinicius Junior che sembrano sempre più in rialzo:

Emiliano Martinez (Aston Villa/Arg)

Federico Valverde (Real Madrid/Uru)

Phil Foden (Manchester City/Ing)

Ruben Dias (Manchester City/Por)

Jude Bellingham (Real Madrid/Ing)

Erling Haaland (Manchester City/Nor)

Nico Williams (Athletic Bilbao/Spa)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen/Svi)

Artem Dovbyk (Girona-Roma/Ucr)

Toni Kroos (Real Madrid/Ger)

Mats Hummels (Borussia Dortmund-Roma/Ger)

Martin Odegaard (Arsenal/Nor)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Ger)

Dani Olmo (Lipsia-Barcellona/Spa)

Vinicius (Real Madrid/Bra)

Harry Kane (Bayern Monaco/Ing)

Rodri (Manchester City/Spa)

Vitinha (Paris Saint-Germain/Por)

Declan Rice (Arsenal/Ing)

Cole Palmer (Chelsea/Ing)

William Saliba (Arsenal/Fra)

Hakan Çalhanoğlu (Inter/Tur)

Bukayo Saka (Arsenal/Ing)

Lamine Yamal (Barcellona/Spa)

Dani Carvajal (Real Madrid/Spa)

Kylian Mbappé (Psg-Real Madrid/FraA)

Ademola Lookman (Atalanta/Nig)

Antonio Rudiger (Real Madrid/Ger)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/Spa)

Lautaro Martinez (Inter/Arg)

Dove vedere Cerimonia Pallone d’Oro – La diretta in chiaro

L’appuntamento, come detto, è per le ore 18.45 quando inizierà l’intera cerimonia di premiazione a Parigi. Nessuna tv tradizionale ha programmato la diretta integrale per la consegna del Pallone d’Oro 2024. Tutti gli appassionati però posso assistere all’attesissimo evento collegandosi con Sky Sport 24 (clicca qui per abbonarti a NOW) o in streaming su DAZN (clicca qui per abbonarti).

La piattaforma streaming, che in Italia trasmette tutte le partite di Serie A e della Liga spagnola, per questa occasione ha deciso di trasmettere gratuitamente la cerimonia del Pallone d’Oro. Quindi, questa sarà disponibile anche per chi non ha un abbonamento attivo alla piattaforma. Basterà registrarsi sul sito di DAZN per poter vedere la cerimonia in diretta da Parigi.