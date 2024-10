Bologna-Milan rinviata: ecco la prima data utile per recuperare la sfida

Quando si recupera Bologna Milan? Bologna-Milan non si giocherà sabato 26 ottobre. A deciderlo è stato il sindaco della città emiliana, Matteo Lepore, dopo aver ascoltato le opinioni di questore e prefetto.

Lepore ha firmato un’ordinanza con cui ordina di sospendere la partita. La decisione è stata presa per le previsioni di pioggia e per le attività di ripristino della situazione nel quartiere che ospita lo stadio e che è stato quello più colpito dall’alluvione di sabato sera. La partita, motiva l’ordinanza, porterebbe allo stadio 35mila persone creando problemi di ordine pubblico.

E adesso bisognerà capire quando si potrà recuperare la partita del Dall’Ara, visto che le due squadre sono impegnate entrambe in Champions League fino alla fine di gennaio e a inizio dicembre partirà la Coppa Italia. Inoltre, i rossoneri di Paulo Fonseca dovranno fare a meno sia di Theo Hernandez che di Tijjani Reijnders per la gara contro il Napoli nell’unico infrasettimanale del campionato di Serie A, visto che contro gli emiliani entrambi avrebbero dovuto scontare un turno di squalifica.

Quando si recupera Bologna Milan? Il calendario delle due squadre

Tornando sulla questione recupero, andiamo ad analizzare il calendario. Detto del turno infrasettimanale della prossima settimana, 29-30-31 ottobre, ecco come si presentano le varie settimane successive:

5-⁠⁠6 novembre – Champions League

12-13 novembre – pausa nazionali

20 novembre – pausa nazionali

26-27 novembre – Champions League

3 dicembre – entrambe in Coppa Italia

⁠⁠10-11 dicembre – Champions League

La prima data utile per recuperare, quindi, Bologna-Milan è il 17 o il 18 dicembre, quando è in programma la seconda parte degli ottavi di finale di Coppa Italia, mentre le due squadre avranno già giocato, come detto, il proprio ottavo il 3 dicembre. Tutto ciò a patto che Verona-Milan, il successivo match di Serie A, venga spostato dal 20 al 21 dicembre.