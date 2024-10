Ufficiale, il Comune annulla Bologna-Milan: la partita sarà rinviata

La partita fra Bologna e Milan, in programma sabato alle 18, non si giocherà a causa del maltempo. Lo riporta l’ANSA. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, sentiti questore e prefetto, ha firmato un’ordinanza con cui ordina di sospendere la partita. La decisione è stata presa per le previsioni di pioggia e per le attività di ripristino della situazione nel quartiere che ospita lo stadio e che è stato quello più colpito dall’alluvione di sabato sera. La partita, motiva l’ordinanza, porterebbe allo stadio 35mila persone creando problemi di ordine pubblico.

“Sabato al Dall’Ara non si giocherà Bologna-Milan. Il Sindaco, sentiti il Questore e il Prefetto, questo pomeriggio ha infatti firmato un’ordinanza con cui ordina di sospendere la partita di calcio in programma sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18 presso lo stadio Renato Dall’Ara – si legge nella nota del Comune -. La decisione è stata condivisa con la prefettura: la partita Bologna-Milan porterebbe allo stadio Dall’Ara, in via Andrea Costa e quindi nei pressi dell’area più critica della città, circa 35.000 persone, con conseguenti problemi di ordine pubblico per la presenza della tifoseria e la chiusura del traffico in tutta la zona circostante sin dal primo pomeriggio e fino alla notte”.

A causa dell’allerta meteo e considerata l’alluvione dei giorni scorsi che ha indebolimento la tenuta dei suoli, inoltre, il Comune di Bologna ha deciso nuovamente e in via precauzionale la chiusura di tutte le scuole per domani venerdì 25 ottobre. L’Amministrazione invita inoltre le aziende e gli enti a favorire l’utilizzo dello smart working, cosa che faranno anche Comune e Città metropolitana tranne per il personale dei servizi essenziali. Per domani, inoltre, si invitano i cittadini a limitare gli spostamenti e sarà inoltre vietato permanere nei parchi, nei giardini e nei centri sportivi fino al superamento delle situazioni di criticità.