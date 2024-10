Bologna-Milan annullata, Theo Hernandez e Reijnders saltano il Napoli

La partita fra Bologna e Milan, in programma sabato alle 18, non si giocherà a causa del maltempo. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, sentiti questore e prefetto, ha firmato un’ordinanza con cui ordina di sospendere la partita che sarebbe stata valida per la nona giornata del campionato di Serie A 2024/25.

La decisione è stata presa per le previsioni di pioggia e per le attività di ripristino della situazione nel quartiere che ospita lo stadio e che è stato quello più colpito dall’alluvione di sabato sera. La partita, motiva l’ordinanza, porterebbe allo stadio 35mila persone creando problemi di ordine pubblico.

Theo Reijnders quale partita saltano? I due giocatori out con il Napoli

La scelta di non fare disputare la partita influirà anche sulla sfida successiva di campionato, quella tra Milan e Napoli. Tra i rossoneri, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders devono ancora scontare una giornata di squalifica, che a questo punto non gli consentirà di scendere in campo contro i partenopei di Antonio Conte.

Il prossimo appuntamento dei rossoneri è infatti allo stadio San Siro contro il Napoli, nella serata di martedì 29 ottobre, con calcio d’inizio alle ore 20.45. Il Bologna di Vincenzo Italiano scenderà invece in campo sempre martedì 29 ottobre, a Cagliari, ma con calcio d’inizio fissato alle 18.30.