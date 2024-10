Serie A, siglato l’accordo con Iliad come Innovation & Technology Partner

Oggi, presso il centro VAR di Lissone, si è ufficializzata la partnership – svelata in anteprima da Calcio e Finanza – tra iliad Italia e Lega Serie A, con la firma dell’accordo tra l’Amministratore Delegato di iliad Italia, Benedetto Levi, e l’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo.

Iliad, già annunciata come Innovation & Technology Partner dalla stagione 2024/2025, rafforza il suo impegno verso la trasparenza e la chiarezza, valori fondanti della compagnia telefonica, fornendo un’ulteriore spinta innovativa al calcio italiano attraverso il supporto tecnologico al sistema VAR (Video Assistant Referee).

Durante l’incontro, Benedetto Levi ha dichiarato: «Sostenere Lega Serie A come Innovation & Technology Partner significa contribuire all’evoluzione costante verso un calcio sempre più trasparente e all’avanguardia, valori che condividiamo profondamente e che ci guidano ogni giorno nelle nostre azioni e nelle nostre offerte».

Iliad sponsor Serie A – La telco a supporto di VAR e GLT

Fin dal suo arrivo in Italia, iliad si è distinta per un approccio chiaro e trasparente, portando nel settore delle telecomunicazioni tariffe senza brutte sorprese e una comunicazione semplice, comprensibile per tutti. Questi stessi valori trovano un perfetto parallelismo con l’utilizzo nel calcio di tecnologie come la Goal Line Technology (GLT), che determina con precisione se la palla ha varcato la linea di porta e il sistema del VAR (Video Assistant Referee, ovvero “video assistenza arbitrale”), che dal 2017 ha offerto agli arbitri strumenti efficaci a supporto delle loro decisioni sul campo.

La Lega Serie A è stata la prima Lega al mondo ad avere questa tecnologia e dal 2023 è diventata anche la prima a poter contare sul fuorigioco semiautomatico (S.A.O.T.), lo strumento che permette il tracciamento dei calciatori e della loro ricostruzione tridimensionale. Grazie anche all’inserimento della linea dell’ultimo giocatore è possibile agevolare la decisione in tempi rapidi su situazioni di fuorigioco.

Il cuore pulsante di questa tecnologia si trova all’interno dell’iliad International Broadcast Centre di Lissone con 8 sale VAR in cui convergono i segnali delle telecamere dei 18 stadi della Serie A Enilive. Inoltre, il polo tecnologico della Lega Serie A, inaugurato nel luglio 2021, gestisce tutti i servizi relativi ai contenuti video, audio, e dati delle partite di Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa e EA SPORTS FC Supercup oltre ad essere centro nevralgico per la distribuzione dei contenuti in Europa, America, Asia e nell’area MENA (Middle East and North Africa).

«Per favorire l’evoluzione del prodotto calcio e fornire agli arbitri strumenti avanzati che sempre di più li aiutino nel loro difficile compito dobbiamo continuare a investire costantemente in innovazione e soluzioni tecnologiche intelligenti. Per questo motivo abbiamo scelto iliad come partner ideale per sviluppare il nostro centro di produzione di Lissone, sfruttandone al massimo le potenzialità, confermandoci pionieri nell’introduzione delle tecnologie più avanzate a supporto del prodotto Serie A», ha commentato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo.

Iliad sponsor Serie A – Le cifre dell’intesa

Nel dettaglio, l’offerta che Iliad ha messo sul piatto per diventare Innovation & Technology Partner della Lega Serie A (comparendo quindi non solo nelle grafiche televisive di VAR e GLT ma anche brandizzando il centro VAR a Lissone) si aggirerebbe intorno agli 11 milioni di euro complessivi per il prossimo triennio. La cifra è in crescita rispetto ai 3 milioni annui garantiti Crypto.com nel ciclo 2021-2024.