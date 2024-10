Betsson, ricavi a 800 milioni e utile in crescita nei primi nove mesi del 2024

La società di scommesse Betsson – che con il sito di news betsson.sport è sponsor di maglia dell’Inter – ha chiuso i primi nove mesi del 2024 con ricavi in crescita a 799,8 milioni di euro (696,3 milioni nel 2023), un aumento del 15% rispetto all’esercizio precedente e un aumento organico del 38%.

Lo sottolinea il gruppo in una nota ufficiale, spiegando che l’EBITDA è stato di 229,5 milioni di euro, con un aumento del 20%. Il margine EBITDA è stato del 28,7%, mentre il reddito operativo (EBIT) è stato di 186,5 milioni di euro, con un aumento del 21% rispetto al 2023.

In linea invece l’utile netto, che nei primi nove mesi è stato di 130,6 milioni di euro (129,7 milioni nel 2023), mentre l’utile per azione è stato di 0,94 euro. Il flusso di cassa operativo è stato di 188,3 (182,8) milioni di EUR. L’assemblea generale di maggio ha approvato un dividendo per gli azionisti di 88,5 milioni di euro, corrispondente a 0,645 euro per azione. La prima delle due rate è stata distribuita agli azionisti a giugno.

Parlando del terzo trimestre del gruppo, l’undicesimo consecutivo in crescita, il CEO Pontus Lindwall ha spiegato che «la crescita è stata diffusa, con un’attività elevata e costante in America Latina, Europa occidentale, Europa centrale e orientale e Asia centrale (CEECA). La quota di fatturato proveniente dai mercati regolamentati localmente continua a crescere, raggiungendo il 58% nel trimestre».

«Il margine delle scommesse sportive è stato del 7,4% durante il trimestre, in linea con la media degli ultimi otto trimestri. È con piacere che osservo il continuo coinvolgimento di Betsson nello sport durante l’ultimo trimestre. Oltre al significativo accordo di sponsorizzazione con l’Inter, va menzionato il primo accordo di sponsorizzazione di maglia nella massima lega greca di calcio, con il club Creta FC», ha proseguito Lindwall.

«Inoltre, è stato rinnovato il contratto di sponsorizzazione con il club di basket greco AEK Betsson BC. Betsson ha anche sponsorizzato il torneo di tennis ATP Swedish Open a Båstad a luglio, un grande successo di pubblico con il ritorno di Rafael Nadal per la prima volta dalla sua vittoria nel 2005, arrivando fino alla finale», ha concluso.