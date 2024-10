Champions, l'Inter affronta lo Young Boys: tutte le incognite del campo sintetico di Berna

Il terzo avversario dell’Inter di Simone Inzaghi in questa Champions League sarà lo Young Boys. E se sulla carta l’impegno in Svizzera sembra tutt’altro che proibitivo, i nerazzurri dovranno essere pronti ad affrontare un’incognita che ha determinato più di qualche problema alle squadra che affrontavano i gialloneri di Berna: il campo sintetico.

Perché campo Young Boys sintetico – Una tradizione non certo favorevole per le italiane a Berna

Infatti, lo stadio Wankdorf, inaugurato nel 2005, presenta un manto erboso completamento sintetico. Nulla a che fare, quindi, con quei manti erbosi misti che si vedono anche in Italia, fra cui anche San Siro. Simone Inzaghi ha già predisposto le contromisure, valide per tutti i suoi calciatori: scarpe con tacchetti corti da 13, nessun allenamento sul sintetico nei giorni precedenti per evitare tensioni muscolari e solo una leggera sessione di rifinitura il giorno prima della partita. Questo è il piano per affrontare la sfida.

Non importa la posizione in campionato dello Young Boys, relegato nelle ultime posizioni, o il fatto che abbia perso entrambe le partite in questa Champions. L’unica italiana a passare a Berna fu la Roma nel 2020 vinse 2-1 durante la fase a gironi dell’Europa League. Uscirono sconfitte, invece, Udinese, Napoli e Juventus. L’Atalanta, nel 2021, riuscì a strappare un 3-3.

Ed è proprio Gasperini che lanciò l’allarme sul sintetico: «È un altro sport. In tutta Europa si gioca sull’erba naturale. A calcio si gioca con sole, pioggia e fango. Il sintetico è un campo che si sarebbe potuto evitare, ma dobbiamo affrontarlo». Nel 2018, sempre a Berna, Allegri decise di non far giocare Chiellini e Alex Sandro per evitare possibili infortuni muscolari.

Perché campo Young Boys sintetico – Il motivo della scelta del manto erboso

Ma perché a Berna hanno scelto di fare uno stadio nuovo con un campo completamente sintetico? La risposta potrebbe essere il fattore meteo. I campi sintetici sono diffusi soprattutto nel Nord Europa, dove le condizioni meteorologiche influenzano molto.

Inoltre, questi terreni richiedono meno manutenzione e, quindi, costi ridotti. Tuttavia, quando si parla di infortuni e resistenza muscolare, emergono problematiche differenti. Il rischio maggiore riguarda i problemi fisici: l’impatto del piede sul terreno è diverso, così come la reattività nello sprint e nei cambi di direzione. Inoltre, il pallone scorre in modo più rapido e fluido. L’Inter effettuerà solo la rifinitura sul campo per ridurre al minimo i rischi.