All’indomani della prima sconfitta stagionale della Juventus, il titolo in Borsa del club bianconero registra una perdita del 5,98%.

In una giornata leggermente negativa per Piazza Affari (perdita pari allo o,1% del FTSE MIB) le azioni Juve hanno toccato il valore di 2,4625 euro cadauna, pari a quello avuto la scorsa settimana. Una discesa che va in controtendenza rispetto al trend positivo degli ultimi giorni, soprattutto nella giornata di ieri prima della sfida dell’Allianz Stadium contro lo Stoccarda in Champions League che aveva registrato un innalzamento del valore delle azioni a 2,6190 euro.

E mentre Thiago Motta fa la conta dei calciatori disponibili per la trasferta di San Siro contro l’Inter, con la lista degli infortunati che ha visto l’aggiungersi di Douglas Luiz a Koopmeiners e Nico Gonzalez, la capitalizzazione di mercato del titolo bianconero a Piazza Affari è pari ora a 942,88 milioni.

A fine agosto, sospinta dal grande entusiasmo dovuto ai primi risultati della gestione Motta e dal calciomercato in entrata condotto da Cristiano Giuntoli, la capitalizzazione del titola aveva superato il miliardo con il valore delle azioni che era pari a 2,8475 euro. Numeri che il titolo non raggiungeva da quasi un anno e arrivati grazie a una due giorni in cui il si è registrato un +19,64%, andando a confermare un trend positivo che continuava praticamente da aprile.