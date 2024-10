Liverpool, pronto il ritorno di Adidas: ai Reds più di 70 milioni a stagione

Il Liverpool sta approcciando al meglio l’inizio della era di Arne Slot, dopo il ciclo vincente firmato da Jurgen Klopp. Ma il club inglese potrebbe presto garantirsi un’importante risorsa finanziaria proveniente dal cambio del proprio sponsor tecnico.

Come riporta il quotidiano The Guardian, il club inglese è attualmente legato a Nike, ma dalla prossima stagione le sue divise da gioco, e tutto il materiale tecnico, saranno firmati da Adidas. Un cambiamento che permetterà al Liverpool di garantirsi 60 milioni di sterline a stagione (al cambio attuale, 72 milioni di euro circa).

Accordo Liverpool Adidas – Come cambia l’intesa rispetto a Nike

Il marchio tedesco ha vinto la gara con altri due iconici brand sportivi come la già citata Nike e Puma. Si tratta di un ritorno per Adidas, che è già stato sponsor tecnico del Liverpool dal 2006 al 2012 ed è ora pronto a firmare un accordo di cinque stagioni valido fino alla stagione 2029/30.

Un netto salto in vanti per i Reds che ora possono competere alla pari, sotto questo punto di vista, con le altre grandi della Premier League come Arsenal, Manchester City e Chelsea, che ricavano dalle proprie sponsorizzazioni tecniche una cifra fra i 60 e i 65 milioni di sterline a stagione.

Si tratta, inoltre, di ricavato raddoppiato rispetto all’attuale accordo con Nike da 30 milioni di sterline, come cifra garantita. Grazie a iniziative commerciali, bonus legati alle prestazioni e pagamenti di royalty del 20% sulle vendite nette di abbigliamento sportivo replica, promosse da personalità come la stella del basket e azionista del Liverpool LeBron James, la cifra lievita fino a 60 milioni di sterline, che però ora con Adidas sono garantiti dalla prossima stagione.

Rimane comunque abbastanza distante il Manchester United, che proprio da Adidas percepisce ben 90 milioni di sterline, pari a 108 milioni di euro a stagione, nonostante i Red Devils stiano faticando molto nelle ultime stagioni con una sempre più rara presenza in Champions League.

Accordo Liverpool Adidas – Il confronto con le big italiane

Guardando alle tre big della Serie A, il Liverpool si posiziona nettamente davanti con questa nuova intesa. La Juventus è quella che incassa più di tutti, proprio da Adidas: nella stagione 2022/23 sono arrivati oltre 46 milioni di euro, cifra leggermente ridotta a causa della mancata partecipazione dei bianconeri alle coppe europee.

Inter e Milan si trovano invece un gradino sotto, incassando rispettivamente da Nike e da Puma intorno ai 30 milioni di euro a stagione, grazie ai rinnovi di contratto recentemente firmati. Le cifre ufficiali emergeranno dai fascicoli relativi ai bilanci chiusi al 30 giugno 2024.