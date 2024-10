Stellantis, crollo delle vendite: a settembre 2024 immatricolazioni a -26%

Crollo delle vendite nel mese di settembre 2024 per Stellantis, che ha registrato in Europa (Ue+Efta+Uk) 148.306 immatricolazioni, in calo del 26% anno su anno, con quota di mercato scesa al 13,2% dal 17,2%. E’ quanto rileva Acea, l’associazione dei produttori auto europei.

Stellantis si conferma secondo gruppo in Europa, alle spalle di Volkswagen (+1% le immatricolazioni a 288.459 unità e quota di mercato salita al 25,8% dal 24,5%). Per quanto riguarda i principali marchi del gruppo, Peugeot è il più venduto con 54.066 unità (-5,3%), seguito da Opel/Vauxall (-25,2% a 33.949 unità), Citroen (-42% a 22.946), Fiat (-43,7% a 19.825) e Jeep (-9,9% a 10.795).

Nei primi 9 mesi dell’anno, le immatricolazioni del gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa sono state 1.550.437, in calo del 6% su anno, con quota di mercato scesa al 15,9% dal 17% di un anno fa. In merito ai marchi: Peugeot ha segnato un -3,4% a 485.037 unità; Opel/Vauxall -7,8% a 327.369 unità; Citroen +0,3% a 287.357; Fiat -13,4% a 254.499; Jeep +4,9% a 99.319 unità.