L'attacco della politica sul Franchi: «Il cronoprogramma dei lavori non esiste»

«Il cronoprogramma dei lavori dello stadio Artemio Franchi non esiste». È stato questo il duro attacco del capogruppo di Italia Viva Francesco Casini a Palazzo Vecchio. Come riporta La Nazione, tutto è legato al fatto che da più di un mese Casini ha fatto una richiesta di accesso agli atti per poter visionare il cronoprogramma relativo ai lavori di restyling dello stadio.

L’interrogazione è stata rinviata perché, ha spiegato Casini, «la sindaca Sara Funaro era assente», in quanto a Strasburgo, «e gli assessori delegati, precedentemente presenti, sono usciti strategicamente dall’aula». La situazione è questa: il cronoprogramma aggiornato, con fine lavori al 2029, probabilmente sarà presentato in anteprima alla Fiorentina.

Ma il fatto che ancora questo passaggio non sia stato completato, porta malumori all’interno di Iv. Allo stesso tempo va detto che una mancata risposta non equivale ad un cronoprogramma assente ma magari in via di completamento.

«Il fatto che l’accesso agli atti non sia avvenuto, che la risposta scritta non sia arrivata e che oggi nessuno dell’amministrazione comunale si sia presentato in aula per rispondere dimostra solo una cosa: che questo famoso cronoprogramma dei lavori dello stadio Artemio Franchi non esiste. E cresce in me la convinzione che il termine dei lavori previsto per il 2029 sia allo stato attuale soltanto una data ipotetica, una falsa speranza per la Fiorentina, per i tifosi e per tutti i cittadini di Firenze», ha detto Casini.

L’uomo, perplesso già dalla prima scadenza del 2026 come fine lavori, ha poi chiesto informazioni in riferimento al cronoprogramma aggiornato. Secondo Casini «un’opera così importante per la città e che impiega tantissime risorse pubbliche, centinaia di milioni di euro, soldi dei cittadini, non può essere organizzata con così tante mancanze e leggerezze ma dovrebbe essere progettata nei minimi dettagli».