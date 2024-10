Se Victor Osimhen, dopo la firma del faraonico rinnovo, è destinato a lasciare Napoli al termine del prestito di quest’anno al Galatasaray, la storia in azzurro di Khvicha Kvaratskhelia sembra destinata a proseguire con un nuovo contatto che andrà a sostituire quello firmato all’arrivo del georgiano nell’estate del 2022.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la prossima settimana sarà quella decisiva per capire meglio il futuro di Kvara all’ombra del Vesuvio. Infatti, è in programma un incontro fra il direttore sportivo Giovanni Manna e l’agente del calciatore, Mamuka Jugeli, per discutere i dettagli economici del nuovo accordo, visto che Kvara ha già comunicato la sua volontà di rimanere, ovviamente con un meritato adeguamento di contratto.

Kvara cifre rinnovo – Dall’ingaggio alla clausola

La prima proposta del club – che può contare ancora sugli sgravi previsti dal Decreto Crescita – si è fermata a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, così da arrivare a pareggiare lo stipendio da 6 milioni di Romelu Lukaku e diventare il più pagato della rosa, con ritocchi progressivi a scalare fino al 2029. A questo si va a sommare la possibilità di trattare su una clausola rescissoria in stile Osimhen, ma prima del nuovo accordo con il nigeriano: sopra i 100 milioni.

L’offerta è stata recepita dall’entourage del georgiano classe 2001 ed ecco la controproposta: 8 milioni di base fissa più bonus e una clausola inferiore ai 100 milioni. C’è ancora distanza, ma anche la volontà di continuare a trattare per trovare una posizione mediana che metta d’accordo tutte le parti, che provano, come succede sempre in sede di contrattazione, a guadagnare posizioni, magari cedendo il passo su qualcosa.

Intanto, il presidente Aurelio De Laurentiis ha commentato così la situazione a Sky: «I calciatori che sono con noi rimarranno a Napoli fino a quando lo riterremo giusto. Se andrà via? Ci sono stati precedenti, ce ne faremo una ragione. È importante rispettare il volere dei giocatori, ma anche quello della società». Attualmente Kvara guadagna 1,8 milioni netti a stagione ed è legato al club fino al 2027.