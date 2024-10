Champions, a San Siro terza sfida sotto i 60mila spettatori tra Inter e Milan

San Siro si appresta ad accogliere la terza partita di Champions League di questa stagione. E come è già successo per Milan-Liverpool e Inter-Stella Rossa, anche per la sfida fra i rossoneri e il Club Brugge non si registrerà il tutto esaurito. Anzi, il Meazza non dovrebbe arrivare per la terza volta consecutiva alla soglia dei 60.000 spettatori.

La sfida odierna, in attesa del dato definitivo, dovrebbe aver richiamato a San Siro circa 55.000 tifosi in totale, fra rossoneri e supporters belgi. A influire sul risultato al botteghino è sicuramente l’orario della sfida che inizierà alle 18.45, rendendo complicata la trasferta per i tifosi del Milan residenti fuori dalla città di Milano o per coloro che lavorano fino a tardi.

A conferma di questo, l’anno scorso per Milan-Newcastle, gara ben più attesa rispetto a quella di questa sera anche per il solo fatto di rivedere Sandro Tonali tornare a San Siro (prima poi della squalifica per scommesse), si registrarono 65.695 spettatori. Un numero più alto rispetto a quello atteso per la sfida contro il Brugge, anche se giocata allo stesso orario, ma ben lontano dalle medie rossonere in campionato anche di questa stagione.

Per quanto riguarda Milan-Liverpool, invece, i tifosi presenti sugli spalti furono 59.826. Un dato influenzato, soprattutto dal prezzo medio dei biglietti per l’esordio in Champions dei rossoneri in questa stagione, che era superiore se confrontato con il costo dei tagliandi per le altre partite (e deciso anche sulla base del blasone dell’avversario).

Tornando invece al secondo turno, che ha visto l’esordio a San Siro in Champions dell’Inter di Simone Inzaghi, gli spettatori presenti al successo per 4-0 contro la Stella Rossa furono solamente 56.395. Da sottolineare che in quella occasione fu vietata la trasferta ai tifosi serbi e l’acquisto dei tagliandi in tutti i settori era condizionato al possesso delle varie fidelity card nerazzurre.

In questa ottica si attende la risposta del pubblico nerazzurro in vista della seconda gara casalinga di questa Champions League quando a San Siro arriverà l’Arsenal. Da come sta procedendo la vendita libera sembra che sia l’occasione giusta per sfondare il muro dei 60.000 spettatori e proiettarsi verso il tutto esaurito. Risultato che sarebbe più in linea con quel trend che le due compagini milanesi stanno mantenendo da diverse stagioni in campionato, compresa quella 2024/25 dove nelle quattro partite casalinghe l’Inter ha una media di quasi 73.000 spettatori, mentre il Milan viaggia sopra i 71.000.