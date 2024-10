DAZN, oltre 5,2 mln di spettatori per l’8° turno di Serie A: Roma-Inter al top

L’ottava giornata della Serie A 2024/25 si è chiusa con oltre 5,2 milioni di spettatori su DAZN, tra gli ascolti relativi alle singole partite del campionato e quelli di Zona DAZN, per chi ha preferito seguire alcuni match in contemporanea. Un dato in netto miglioramento rispetto alle giornate precedenti, e fisiologico considerando che la stagione sta iniziando ad entrare nel vivo.

Il match più seguito per questo turno ha visto come protagonista l’Inter di Simone Inzaghi, che per la sfida di Roma, terminata con un successo per 1-0, ha chiamato a raccolta ben più di 1,4 milioni di spettatori, molti dei quali anche di fede giallorossa. Tra le sfide che hanno ben performato c’è anche il match del Milan contro l’Udinese e la partita che ha visto protagoniste Juventus e Lazio (questa in co-esclusiva con Sky).

DAZN ascolti ottava giornata Serie A – Tutte le sfide del turno

Di seguito, gli ascolti di tutte le partite dell’ottavo turno della Serie A 2024/25:

Sabato 19 ottobre, ore 15.00 – Como-Parma: 88.404 spettatori

Sabato 19 ottobre, ore 15.00 – Genoa-Bologna: 117.458 spettatori

Sabato 19 ottobre, ore 18.00 – Milan-Udinese: 868.802 spettatori

Sabato 19 ottobre, ore 20.45 – Juventus-Lazio: 768.587 spettatori (co-esclusiva Sky)

Domenica 20 ottobre, ore 12.30 – Empoli-Napoli: 713.019 spettatori

Domenica 20 ottobre, ore 15.00 – Lecce-Fiorentina: 108.781 spettatori

Domenica 20 ottobre, ore 15.00 – Venezia-Atalanta: 127.942 spettatori

Domenica 20 ottobre, ore 18.00 – Cagliari-Torino: 325.044 spettatori (co-esclusiva Sky)

Domenica 20 ottobre, ore 20.45 – Roma-Inter: 1.487.171 spettatori

Lunedì 16 settembre, ore 20.45 – Verona-Monza: 232.228 spettatori (co-esclusiva Sky)

Questi, invece, i numeri di Zona DAZN: