Inter, il film sul 20° scudetto da oggi disponibile su Amazon Prime

Il film-evento “Inter. Due stelle sul cuore” ha debuttato lo scorso 19 settembre, registrando un grande successo di pubblico e botteghino, e ora è pronto a ripetersi anche in streaming.

Infatti, per chi volesse vederlo ancora una volta e per chi se lo fosse perso al cinema, il film celebrativo sul 20° scudetto della storia nerazzurro da oggi è visibile sulla piattaforma Amazon Prime Video e disponibile per tutti i suoi abbonati.

Come risaputo il film celebra il 20° scudetto dell’Inter attraverso un mix di immagini inedite, racconti emozionanti e testimonianze esclusive. La pellicola si apre con il derby che ha sancito la conquista del titolo e si espande nei luoghi simbolo della vittoria. Dagli spalti di San Siro allo spogliatoio, fino al centro sportivo di Appiano Gentile e alla sede dell’Inter. I momenti indimenticabili della celebrazione del titolo vengono ripercorsi con accessi esclusivi, offrendo ai fan uno sguardo privilegiato sulla cavalcata trionfale verso la seconda stella.