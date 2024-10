Serie A, cambia il programma degli incontri per il 12° turno di campionato

La Serie A ha annunciato due modifiche della 12esima giornata di campionato. Come annunciato dalla Lega in una nota, «vista la richiesta pervenuta dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, si comunicano le seguenti variazioni al programma di anticipi e posticipi della 12a giornata della Serie A Enilive»:

12a giornata

LECCE-EMPOLI venerdì 8 novembre 2024 alle ore 20.45 DAZN/SKY* (*anziché DAZN)

venerdì 8 novembre 2024 alle ore 20.45 DAZN/SKY* (*anziché DAZN) VENEZIA-PARMA sabato 9 novembre 2024 ore 15.00* DAZN (*anziché venerdì 8 novembre 2024 alle ore 18.30)

Serie A orari 12a giornata – Il programma definitivo

La sfida tra Venezia e Parma si sposta dunque di un giorno, scalando a sabato, e sarà trasmessa solamente su DAZN. Al contrario, il match tra Lecce ed Empoli rimane fissato per venerdì 8 novembre, ma sarà trasmesso in co-esclusiva anche dall’emittente satellitare. Di seguito, la programmazione completa per il 13° turno di campionato: