La Liga rilancia: vuole fare disputare Barça-Atletico a dicembre a Miami

L’accordo extragiudiziale fra la FIFA e Relevent Sports, società statunitense specializzata nell’organizzazione di grandi eventi sportivi, ha aperto una sempre più possibile frontiera per il calcio mondiale: far giocare partite dei campionati nazionali in Paesi esteri.

Una pratica che vede grande protagonista da anni la NFL e che Relevent voleva introdurre anche nella Liga con tutti gli accordi presi per far disputare Girona-Barcellona negli Stati Uniti già nel 2018. Tentativo bloccato dal regolamento della FIFA, che nei prossimi mesi sarà però cambiato aprendo di fatto a questa possibilità.

E se gli altri campionati nazionali europei stanno ancora pensando a questa possibilità, la Liga non vuole perdere tempo. Infatti, come riporta il quotidiano El Pais, sembra che il massimo campionato spagnolo abbia già individuato quale partita far svolgere all’estero e selezionato anche in quale città si giocherà.

Le indiscrezioni – come confermato dai Colchoneros – portano tutte a Barcellona-Atletico Madrid, incontro valido per la 18esima giornata della Liga 2024/25 che si disputerà fra il 22 e il 23 dicembre di quest’anno. Lo scontro fra due delle più importanti squadre del campionato si dovrebbe svolgere a Miami. Una scelta alla quale la FIFA difficilmente si opporrebbe, ma per cui servirebbe comunque il benestare della Federcalcio spagnola e della UEFA.

E oltre che al prossimo cambio di regolamenti FIFA, la possibilità di vedere una partita della Liga giocata oltre i confini spagnoli è ancora più concreta grazie al cambio al vertice della Rfef. Infatti, in quel 2018 è vero che si registrarono le opposizioni di FIFA e UEFA, ma anche la stessa Federazione fu tutt’altro che entusiasta di questa possibilità portando a termine un ostruzionismo decisivo per far naufragare ogni iniziativa di questo tipo voluto principalmente dal presidente di allora, Luis Rubiales.

Lo scorso maggio il Consiglio della FIFA ha approvato la creazione di un gruppo di lavoro con la stessa Relevent con la finalità di portare partite delle leghe europee in Nord America, attraverso però un regolamento chiaro e comune a tutti i massimi campionati europei. A dare un’importante assist a questa iniziativa è il fatto che il Barcellona per la sfida contro l’Atletico non giocherà nel suo nuovo Camp Nou, ma ancora al Montjuic. E questo rende uno spostamento oltreoceano più facile da affrontare.