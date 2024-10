Juventus davanti a tutti su media e social. Volano Udinese, Empoli e Genoa

MediaScore ottava giornata social – Come cambia la classifica

Se il podio rimane sostanzialmente immutato, il resto della classifica social vede invece diverse cambiamenti. I più vistosi riguardano l’Udinese (più dieci posizioni rispetto alla scorsa giornata grazie a 7.600 menzioni dopo la partita di San Siro), l’Empoli (che ha messo in difficoltà il Napoli ed è ottavo con 5.500 citazioni social) e il Genoa (che con la rimonta ai danni del Bologna ottiene 3.800 menzioni e il decimo posto in classifica).

MediaScore ottava giornata – I temi di dibattito

Osservando le menzioni alle squadre emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:

I vip di Hollywood al Sinigaglia per vedere il Como

Ha destato grande sorpresa tra gli utenti online vedere tra i tifosi presenti allo stadio per Como-Parma alcuni volti noti del cinema internazionale. Al Sinigaglia erano presenti infatti gli attori inglesi Hugh Grant e Andrew Garfield, che hanno assistito entusiasti alla partita di Cutrone e compagni. La partecipazione di celebrità, sia del mondo del calcio sia esterne all’ambito sportivo, rientra nella strategia di promozione del brand avviata dalla nuova proprietà del Como, dei fratelli Robert e Michael Hartono, protagonisti della scalata del Como ai vertici del calcio italiano;

Errori arbitrali

Anche questa settimana è il VAR uno dei protagonisti del dibattito in Rete tra gli utenti. Tra cartellini rossi al limite, rigori dubbi e gomitate in area di rigore, gli arbitri di Serie A sono sotto la lente di ingrandimento di opinionisti e tifosi. Come accaduto già prima della sosta, sono in tanti a chiedersi se il VAR stia effettivamente semplificando il lavoro della terna arbitrale o si tratti di un’innovazione che complica le scelte dei direttori di gara. Gli utenti, pur divisi sul tema, concordano sulla necessità di maggiore uniformità di giudizio tra le varie gare e di un aggiornamento del funzionamento del VAR.

MediaScore ottava giornata media – Come cambia la classifica

Anche nella classifica dei media tradizionali e online il podio rimane invariato, con Juventus (14.814 menzioni), Inter (13.924) e Milan (13.054) ad occupare i primi posti.

Questo il verdetto della rilevazione di Comin & Partners e Volocom sulle conversazioni media e web dei 20 club di Serie A, arrivati quasi al termine dell’ottava giornata. L’indagine effettuata restituisce una classifica che registra le menzioni ottenute da ciascuna società all’interno di articoli pubblicati su media tradizionali e online.

Udinese ed Empoli protagoniste anche del dibattito sui media: i friulani si classificano settimi grazie a quasi seimila citazioni, mentre i toscani sono ottavi con 5.191. Perde sette posizioni il Como, che si classifica sedicesimo con 2.216 menzioni.