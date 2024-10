San Siro, sosta selvaggia durante le partite: Forza Italia chiede multe da 335 euro

Mentre il Comune di Milano attende la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate per la valutazione ufficiale dello stadio di San Siro e delle sue aree limitrofe, intorno all’impianto cittadino si è acceso il dibattito politico che riguarda la sosta selvaggia che si verifica per ogni grande evento.

Come riporta l’edizione odierna de Il Giornale, l’ultimo episodio è avvenuto nella serata di sabato in occasione di Milan-Udinese. A riportare la situazione dei parcheggi proprio per l’ultima sfida a San Siro è il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico, che è anche residente nella zona e raccoglie le proteste dei comitati. De Chirico poi ha lanciato una proposta provocatoria al Comune: «Non sarebbe il caso di portare la multa alla soglia più alta che per il divieto di sosta è pari a 335 euro?».

De Chirico ha sottolineato poi come «la situazione peggiora ad ogni evento». A dimostrarlo è la partita di sabato sera che, nonostante non sia una partita di cartello, ha comunque accolto più di 70.000 persone a San Siro, di cui la maggior parte ha raggiunto l’impianto cittadino con le proprie auto private, portando le aree di sosta al collasso e facendo partire la caccia al parcheggio selvaggio, visto anche il brutto tempo.

Lo stesso De Chirico ha ricordato come dal 2019 i residenti «aspettano l’accensione delle telecamere della Ztl per cui il Comune ha speso milioni di euro, ma si è recentemente scoperto che a causa del pasticcio con cui è stata richiesta l’attivazione (la delibera che prevedeva una cosa, ma la domanda presentata al Ministero descriveva un modo astruso e contorto per accedervi) bisognerà attendere chissà quanto».

E intanto «il tifoso sfida la sorte consapevole che se mai sarà multato dovrà sborsare 40 euro di contravvenzione che diviso magari per i quattro o cinque passeggeri è niente rispetto al costo del biglietto. A questo punto per scoraggiare la sosta selvaggia si imponga la cifra massima di 335 euro. Cambierebbe un bel po’ le cose».