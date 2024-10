Marotta: «Si gioca troppo: il calendario deve essere più morbido»

Il tema calendario, sempre più ricco di partite, è ormai al centro del dibattito fra gli addetti ai lavori, compresi calciatori e dirigenti. E mentre le associazioni che rappresentano giocatori e le leghe professionistiche stanno dando battaglia a UEFA e FIFA, gli stessi protagonisti del mondo del calcio stanno iniziando a far sentire la proprio voce sempre più spesso.

Sul tema è tornato anche il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, che prima della sfida dell’Olimpico contro la Roma di ieri sera, ha dichiarato ai microfoni di DAZN: «Conviviamo con uno stress agonistico per i calciatori. Si giocano troppe partite e ci sono troppi impegni che i calciatori fanno fatica a gestire. In questo periodo di nazionali ci sono stati un centinaio di infortuni. Quindi, la cosa più complicata da salvaguardare è questa. Non è facile perché con tutti questi impegni ravvicinati non si riesce a fare una gestione preventiva degli infortuni muscolari e non traumatici. Dobbiamo sederci attorno a un tavolo e capire che il calendario deve essere più morbido».

«Dobbiamo fare un tavolo unico che però non si sta riuscendo a fare – ha ammesso il numero uno nerazzurro –. Esistono attività della UEFA, della FIFA, dei club. Dobbiamo far sì che il numero di partite diminuisca. Il calcio è diventato molto più veloce, il pressing si fa sempre più in alto e il numero di contrasti è sempre più alto. È normale che le rose devono essere ampliate, ma soprattutto nei valori. Non parlerei più di titolari e riserve, ma di titolari e co-titolari. Noi pensiamo di avere 23 calciatori che possono giocare in tutte le competizioni. Poi sta all’allenatore gestire».