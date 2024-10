Genoa, voci su Pallotta ma Blazquez smentisce: «Nulla di vero»

Con lo stato di crisi degli americani di 777 Partners e lo smantellamento progressivo del 777 Football Group, si inseguono voci su possibili acquirenti all’orizzonte per il Genoa. L’ultima riguarda una vecchia conoscenza del calcio italiano, sempre dagli US: James Pallotta, imprenditore e dirigente sportivo proprietario e presidente della Roma dal 2012 al 2020.

Al momento – secondo quanto riportato da Il Secolo XIX – si tratterebbe di un semplice interesse preliminare con richiesta di informazioni. L’amministratore delegato rossoblù Andres Blazquez ha però smentito questo interesse: «Ho verificato, non c’è nulla di vero».

Contestualmente, iI principale creditore di 777 Partners, A-Cap, ha dato mandato a Banca Moelis di trovare soggetti interessati per i club della galassia (sono diverse le società nelle mani del fondo con sede a Miami, non solamente il Genoa). Intanto in settimana ci sarà inoltre il CdA del Grifone, per approvare il bilancio al 30 giugno 2024.

E a inizio novembre è in programma l’assemblea dei soci. Blazquez ha dichiarato di aver avuto il via libera dai vertici per tre acquisti sul mercato di gennaio. Quanto agli svincolati, dopo l’arrivo di Pereiro e a maggior ragione dopo la doppietta di Pinamonti, l’operazione Balotelli non è considerata per adesso una priorità.