L'Arabia ci riprova: vuole portare i club sauditi in Champions League

I club di calcio sauditi accoglierebbero con entusiasmo un invito a partecipare alla UEFA Champions League: lo ha dichiarato l’amministratore delegato dell’Al Hilal. Il club di Riad è uno dei giganti asiatici e attualmente guida la Saudi Pro League, nonostante l’assenza del top player Neymar, che sta tornando in piena forma dopo la rottura del legamento crociato anteriore.

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha escluso l’anno scorso la possibilità di coinvolgere squadre saudite nella competizione principale d’Europa, ma queste dichiarazioni non hanno minato l’interesse dei club, qualora in futuro lo scenario cambiasse.

«Non ho idea di quanto sia possibile, ma sarei sciocco a dire che non mi piacerebbe», ha dichiarato l’amministratore delegato dell’Al Hilal Esteve Calzada al The Summit, evento che si è svolto nell’ambito del Leaders Week London. «La nostra aspirazione è quella di portare il nostro prodotto di fronte a quante più persone possibile, e la Champions League è probabilmente la competizione per club più importante al mondo», ha detto.

«Certamente non posso dire che non ci piacerebbe. Ma quanto sia realistico, quanto sia possibile, non lo so, ed è totalmente fuori dal mio controllo», ha aggiunto. Una competizione in cui l’Al Hilal giocherà sicuramente è il nuovo Mondiale per Club della FIFA. L’evento a 32 squadre è stato effettivamente il catalizzatore di due azioni legali in Europa a causa del timore che i campionati locali possano subire danni, così come la salute dei giocatori.

Calzada e l’Al Hilal vedono la cosa in modo molto più positivo e, anzi, desiderano più opportunità per giocare contro squadre europee. «Capisco la preoccupazione per il numero di partite, ma probabilmente è la competizione più importante della stagione per noi», ha affermato. «È un’ottima opportunità per proiettarci al mondo e anche per vedere il nostro livello rispetto a queste squadre europee. Più spesso possiamo giocare contro squadre europee, meglio è», ha concluso.