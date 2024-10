Sponsor e non solo: i dettagli della partnership tra Milan e Congo

In attesa che il Milan ufficializzi la sponsorizzazione, emergono nuovi dettagli sulla partnership stretta tra il club rossonero e la Repubblica Democratica del Congo. Un’intesa di cui si è parlato già alla fine del mese passato e che sembra essere ormai stata raggiunta, come sottolineato dal Ministero del Turismo del Paese africano in una nota.

Nel dettaglio, la nuova collaborazione prevede la presenza del logo “EXPLOREZ LA RDC, Coer de l’Afrique” (Esplora la Repubblica Democratica del Congo, Cuore dell’Africa) sulle maglie del Milan durante le partite ufficiali: lo spazio attualmente libero è quello del retrosponsor. Lo stesso claim sarà mostrato sugli schermi intorno al campo durante le sfide a San Siro, aumentando la visibilità internazionale del Paese.

Secondo quanto sottolineato dal Ministero del Turismo, il logo «sarà visibile anche sulle maglie da allenamento della squadra». Inoltre, funzionari congolesi beneficeranno dell’accesso ai box VIP dello stadio Giuseppe Meazza per incontrare potenziali investitori.

La collaborazione andrà anche oltre il contesto milanese. Nello specifico, un’academy finanziata e supportata da “Fondazione Milan” sarà istituita nella Repubblica Democratica del Congo per formare talenti locali e rafforzare il calcio congolese. Infine, calciatori storici del club, come George Weah e Ricardo Kaka, potrebbero essere invitate a partecipare a eventi nel Paese.

«Questo accordo va oltre una semplice operazione di marketing volta a promuovere il settore turistico e rafforzare l’immagine positiva della RDC. Mira, inoltre, a rilanciare la cooperazione bilaterale tra la Repubblica Democratica del Congo e l’Italia, concentrandosi su diversi aspetti strategici», spiega ancora l’ente governativo.

Questa sponsorizzazione, conclude il Ministero del Turismo, «concretizza la visione del Presidente della Repubblica, S.E.M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, che punta a trasformare la RDC in un paese dinamico, attrattivo e influente sulla scena internazionale. Combina visibilità internazionale, sviluppo di talenti locali e creazione di opportunità economiche, contribuendo così alla crescita di una RDC più forte e prospera, sotto la guida della Prima Ministra e Capo del Governo, Judith Suminwa Tuluka».