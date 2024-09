Milan, vicina una partnership con la Repubblica Democratica del Congo

Il Milan sarebbe vicino a chiudere una partnership strategica con la Repubblica Democratica del Congo. Un’intesa non è ancora stata finalizzata, ma l’accordo potrebbe essere chiuso a breve. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, l’accordo prevederebbe un sostegno al Paese e alla popolazione congolese attraverso una serie di progetti sociali e umanitari.

Previste anche iniziative di promozione dello sport giovanile, in collaborazione con organizzazioni non governative nazionali e internazionali. Tutte le conversazioni con le istituzioni congolesi sono state portate avanti in pieno coordinamento con le autorità italiane.

Qualora dovesse essere finalizzata, la partnership si inserirà all’interno di una strategia di lungo termine identificata dal governo congolese per promuovere la destinazione turistica, dare risalto alla unicità del proprio territorio e alla biodiversità, contribuendo, di conseguenza, a migliorare le condizioni della sua popolazione.

Un’iniziativa simile a quelle recentemente intraprese da altri Paesi africani, come nel caso del Rwanda con l’Arsenal. Il tema è stato discusso anche in Congo a livello istituzionale. Come si legge in un verbale di un recente Consiglio dei Ministri, «il Ministro del Turismo ha sottolineato che si tratta di una partnership reciprocamente vantaggiosa tra questa prestigiosa squadra italiana (il Milan, ndr) e il nostro Paese, che si inserisce nell’ambito della promozione della destinazione RDC tramite il turismo».

«Gli incontri con i dirigenti di questo club, durante la recente missione svolta in Italia lo scorso luglio, hanno portato a questo progetto di Protocollo d’Intesa per promuovere la destinazione RDC sulla scena mondiale attraverso il calcio. Da qui la richiesta di approvazione di un progetto da parte del Governo, affinché il Ministero possa attivarsi per lanciare questa grande campagna promozionale e di comunicazione che mette in evidenza la destinazione RDC utilizzando, oltre al calcio, il nostro potente soft power», conclude il verbale.

Secondo il Financial Times, la partnership avrebbe una durata triennale e tra le altre cose prevederebbe l’inserimento del logo “Visit Congo” sulla maglia del Milan e sui banner a San Siro. Lo spazio attualmente libero sulla divisa da gioco dei rossoneri è quello del retro sponsor, in precedenza occupato da WeFox.