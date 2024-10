Quanto costano gli infortuni: oltre 730 milioni per i top club d’Europa nel 2023/24

Crescono gli infortunati e crescono anche i costi per le società calcistiche che riguardano giocatori che di fatto non possono scendere in campo. Nella stagione 2023/24 infatti gli infortuni sono costati oltre 732 milioni di euro ai club dei top cinque campionati d’Europa (Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna) nel corso della stagione 2023/24.

È il dato che emerge dall’Howden’s 2023/24 Men’s European Football Injury Index, il rapporto sugli infortuni nel calcio europeo maschile pubblicato da Howden, broker assicurativo globale. E non solo, perché allargando lo spettro alle ultime stagioni, i club hanno subito un totale di 14.292 infortuni con costi (considerati come lo stipendio giornaliero del singolo giocatore moltiplicato per i numeri di giorni di assenza per infortunio) che hanno raggiunto i 2,3 miliardi di euro.

In particolare, entrando nei numeri della stagione 2023/24, durante la passata annata si sono verificati infortuni ogni 92 minuti di gioco. I calciatori dei 96 club hanno disputato 4.232 partite e gli infortuni infatti sono stati in media 0,97 a partita, con un costo medio per le squadre di 172.975 euro a partita e 1.922 euro al minuto. Numeri come detto in forte crescita negli ultimi anni, secondo il report di Howden: in termini di costi si è passati dai 376 milioni del 2020/21 ai 732 milioni di cui sopra nel 2023/24 con una crescita del 94% nel giro di quattro stagioni, mentre guardando al numero di infortuni si è passati da 3.000 a 4.123 con una crescita del 37%.

Guardando ai costi, la Premier League è quella che ha pagato di più nel corso del 2023/24, con quasi 320 milioni di euro rispetto ai 142 milioni della Liga, i 125 milioni della Bundesliga, gli 80 milioni della Serie A e i 65 milioni della Ligue 1. Per quanto riguarda i songoli club, chi ha pagato di più per gli infortunati è il Manchester United con 39,8 milioni di euro, seguito dal Bayern Monaco a quota 39 milioni e dal Real Madrid a quota 37 milioni. Limitando l’analisi ai club italiani, invece, chi ha speso di più è la Juventus con 10,1 milioni di euro, rispetto agli 8,8 milioni del Milan, agli 8,6 milioni della Roma e agli 8,5 milioni dell’Inter campione d’Italia nella passata stagione.