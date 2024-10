Varane non lascia Como: entra nel CdA del club

Raphael Varane non lascerà Como: l’ormai ex difensore, ritiratosi nelle scorse settimane, entrerà infatti nel CdA del club lariano.

“Como 1907 è lieto di annunciare la nomina di Raphaël Varane come membro del Consiglio di Amministrazione – si legge in una nota -. A poche settimane dal suo ritiro dal calcio giocato, Varane inizierà un nuovo percorso fuori dal campo portando la sua esperienza e la sua leadership in questo nuovo ruolo”.

“Varane collaborerà con Osian Roberts, head of Development del Como 1907, e Juliette Bolon, responsabile del programma educativo, lavorando ai progetti di sviluppo del settore giovanile lariano. Il suo lavoro andrà a beneficio non solo dei giocatori, ma anche della comunità: Varane infatti intende lavorare per aiutare i giovani atleti a crescere anche oltre al calcio. Integrando la formazione accademica, lo sviluppo di leadership e la crescita professionale all’interno dei programmi giovanili, Varane ha l’obiettivo di aiutare i giovani atleti a prepararsi per la vita oltre il calcio”.

“Oltre a concentrarsi sui giovani e sui progetti educativi, unendo tecnologia e innovazione, Varane fornirà consulenza sulla strategia di sviluppo dei prodotti del Como 1907. Dal miglioramento delle soluzioni digitali al potenziamento delle piattaforme di analisi dei dati e dei sistemi ticketing, Varane contribuirà a guidare il club lariano nel processo di evoluzione dei sistemi operativi e verso il miglioramento del fan engagement”.

«Siamo lieti di accogliere Raphaël nel nostro consiglio di amministrazione – ha dichiarato il presidente Mirwan Suwarso -. I suoi successi, uniti al suo interesse per i giovani e l’educazione, si allineano con i nostri obiettivi per il futuro del Como 1907. Siamo certi che la sua esperienza contribuirà al successo e alla crescita dei nostri giocatori e della nostra comunità».

Sul suo nuovo ruolo, Varane ha dichiarato: «Essere uno sportivo di alto livello comporta gioia, sacrificio e la costante voglia di superare i propri limiti.

Nel corso della mia carriera, sono stato motivato dal desiderio di migliorare e di lavorare per l’eccellenza. Il passaggio dal campo al consiglio di amministrazione non è la fine del mio percorso calcistico, sancisce anzi un nuovo inizio che non vedo l’ora di affrontare. Entrare nel consiglio di amministrazione del Como mi permetterà di continuare a dare il mio contributo a questo sport e provare a disegnarne il futuro».

Varane ha aggiunto: «Questa nuova fase della mia carriera può essere definita una rinascita, non una fine. Non sto dicendo addio al calcio. Entrare a far parte del Comitato per lo sviluppo del Como 1907 mi entusiasma e non vedo l’ora di far parte di un progetto ambizioso che coincide con i miei valori. Insieme, investiremo nello sviluppo dei giovani, amplieremo le opportunità educative e rinnoveremo le soluzioni operative per realizzare la vision del club».

“La nomina di Varane giunge in un momento in cui Como 1907 sta lavorando sullo sviluppo a lungo termine, unendo la tradizione con l’impegno allo sviluppo e all’innovazione. Grazie alla sua esperienza e alla sua attenzione per l’istruzione e la tecnologia, Varane avrà un ruolo attivo nei progetti del club. Il suo passaggio da calciatore a membro del consiglio di amministrazione sancirà una nuova fase sia per lui che per il club. Infatti, con l’ingresso di Varane nel consiglio di amministrazione, Como 1907 continua il suo percorso di crescita che unisce la tradizione a un approccio innovativo fondato sulla cultura e la trasformazione digitale”, conclude il club.