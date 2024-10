Il nuovo corso sportivo della Juventus guidato da Thiago Motta, e un mercato scoppiettante, sia in entrata che in uscita, condotto da Cristiano Giuntoli hanno portato grande entusiasmo in casa bianconera. Un sentimento che si è tradotto quest’anno nel nel secondo maggiore incasso derivante dalla vendita di abbonamenti dalla stagione 2011/12, cioè da quando è stato inaugurato l’attuale Allianz Stadium.

Dal fascicolo relativo al bilancio consolidato 2023/24, la Juve fa sapere che la campagna abbonamenti «si è conclusa con circa n. 19.200 abbonamenti stagionali (+11,6%), per un ricavo netto di € 33,2 milioni, inclusi i Premium Seats e i servizi aggiuntivi. L’incremento dei ricavi per abbonamenti, pari al 29% rispetto alla stagione precedente, è dovuto al maggior numero di abbonamenti sottoscritti nonché all’inserimento delle partite di UEFA Champions League sia in alcune tipologie di abbonamenti standard che negli abbonamenti premium».

Juventus incasso abbonamenti – I numeri dall’apertura dello Stadium

Il risultato di quest’anno si piazza al secondo posto dietro quello conseguito nella stagione 2019/20 con i suoi 33,5 milioni. Ma in quell’annata la società bianconera mise in vendita 27.700 abbonamenti, mentre per quest’anno erano disponibili 19.200 tessere. Infatti, ogni società decide la percentuale di posti, legati alla capienza, da mettere in vendita tramite gli abbonamenti così da lasciare la rimanenza vendibile singolarmente partita per partita.

Da ricordare come la capienza dell’Allianz Stadium sia pari a 41.500 posti, di cui 2.019 destinati al settore ospiti. Inoltre, da quest’anno, la Juve ha messo in vendita una nuova tipologia di abbonamento: STAR. Questo dava il diritto di assistere, oltre alle 19 partite casalinghe in campionato, alla gara degli ottavi di finale di Coppa Italia e alle quattro sfide di Champions League. Il prezzo minimo era pari a 718 euro.

Per quanto riguarda, invece, il prezzo minimo per un abbonamento 2024/25 questo era pari a 529 euro, cifra dedicata al rinnovo o l’acquisto ex novo del pacchetto BASE, che dava diritto alle 19 partite casalinghe di Serie A con prelazione per le gare delle coppe e una serie di limitazioni per quanto riguarda il cambio nome e senza la possibilità di rivendere alcune partite (opzione presente nell’abbonamento FULL).