Il derby d’Italia di Azimut tra l'accordo con la Juventus e la partnership con Oaktree in Australia

Tra la Juventus e Azimut spunta anche Oaktree. Il club bianconero stamattina ha annunciato un accordo con gruppo indipendente e globale attivo nell’asset management e nel wealth management, il cui brand dalla partita contro la Lazio di sabato comparirà sulla manica della maglietta di Vlahovic e compagni. Un annuncio che, nella totale casualità delle dinamiche del mercato extra-calcistico, segue di due settimane una partnership strategica annunciata dallo stesso gruppo Azimut con Oaktree, il fondo californiano che dallo scorso maggio è diventato proprietario dell’Inter.

In particolare, infatti, Azimut aveva annunciato di aver siglato una partnership a con fondi gestiti da Oaktree Capital Management L.P. “con l’obiettivo di supportare ulteriormente la crescita della sua controllata australiana AZ Next Generation Advisory”, ha spoegato in una nota nei giorni scorsi. “Nell’ambito di questo accordo vincolante, Oaktree acquisterà una partecipazione della rete di consulenza finanziaria e contabile di AZ NGA da Azimut e dagli azionisti locali per un investimento di 240 milioni di dollari australiani (circa 250 milioni di euro, attribuendo alla Società una valutazione complessiva pari a 690 milioni di dollari australiani (circa 425 milioni di euro)”. L’operazione è volta a favorire lo sviluppo di AZ NGA, mantenendo il coinvolgimento di Azimut quale partner strategico. Azimut manterrà una quota a lungo termine di almeno il 25% nel business australiano, confermando pienamente la fiducia nel potenziale di lungo periodo di AZ NGA e nel suo ruolo di rilievo nel settore finanziario australiano”.

E’ di oggi invece l’annuncio della partnership tra Azimut e la Juventus, con il gruppo di asset e wealth management che si piazza quasi in mezzo ad un derby d’Italia, considerando appunto che Oaktree dallo scorso maggio è diventato proprietario dell’Inter (subentrando alla guida dopo l’escussione del pegno per il mancato pagamento da parte della famiglia Zhang di un debito da 395 milioni di euro). Azimut in particolare scenderà in campo in qualità di Principal Partner comparendo sulla manica sinistra della maglia ufficiale della Juventus all’interno di una partnership in cui oltre al brand principale, sarà coinvolta anche Beewise, app di investimento del Gruppo pensata per i giovani ma rivolta anche a un pubblico più ampio, che permette di investire gradualmente a partire da 10 euro e punta a educare sui temi della gestione del risparmio e degli investimenti responsabili.